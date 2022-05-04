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В Иркутской области спасли мужчину, зажатого на лодке льдинами

Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Местный житель просидел в «ледяной ловушке» около суток

3 мая в Киренском районе Иркутской области на реке Лена в 50 метрах от берега был замечен мужчина, попавший в беду. Его лодка была плотно зажата движущимися льдинами.
 
Очевидцы из деревни Кривая Лука сообщили, что местный житель нуждается в помощи, и ему приходится черпать воду, которую захлёстывает через борт. На помощь на вертолёте Ми-8 из Киренска вылетела группа спасателей.
 
- При оценке обстановки с воздуха стало очевидно, что эвакуировать терпящего бедствие методом десантирования с использованием гидравлической лебёдки не удастся. При снижении вертолёта возникала угроза опрокидывания лодки, что было смертельно опасным, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
 
Спасатели попытались вызволить мужчину, подойдя к нему на своей лодке по воде со стороны Киренска. Однако попытка не удалась из-за быстрого течения и большого скопления льда.

В итоге спасатели приняли решение выдвинуться в деревню Кривая Лука, а потом подплыть к мужчине на аэролодке.
 
На следующее утро, 4 мая, мужчина был спасён. Его доставили в районную больницу Киренска в удовлетворительном состоянии. 

спасательная операция

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