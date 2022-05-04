В Бурятии задержали охотников на оленей



В районе реки Келяна в Муйском районе Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора обнаружил трёх браконьеров.



Специалисты предположили, что задержанные планировали охоту на оленя. При этом у нарушителей отсутствовали лицензии на охоту.



- На севере Бурятии ещё лежит снег. Так что государственный инспектор Бурприроднадзора в Муйском районе Павел Тороев ехал по снежной тайге в погоне за браконьерами, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



На нарушителей составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охоты». Все материалы были переданы в суд.



Специалисты напоминают, что при охоте физлица обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов.

