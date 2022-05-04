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В Бурятии задержали охотников на оленей

В Бурятии задержали охотников на оленей
Происшествия,  Фото:pexels.com
У браконьеров отсутствовала лицензия на охоту

В районе реки Келяна в Муйском районе Бурятии государственный инспектор Бурприроднадзора обнаружил трёх браконьеров.

Специалисты предположили, что задержанные планировали охоту на оленя. При этом у нарушителей отсутствовали лицензии на охоту.
 
- На севере Бурятии ещё лежит снег. Так что государственный инспектор Бурприроднадзора в Муйском районе Павел Тороев ехал по снежной тайге в погоне за браконьерами, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
 
На нарушителей составили административные протоколы по статье «Нарушение правил охоты». Все материалы были переданы в суд.
 
Специалисты напоминают, что при охоте физлица обязаны иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - разрешение на добычу охотничьих ресурсов. 
браконьерство

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