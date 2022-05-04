В Иркутской области в страшном ДТП два человека погибли, трое пострадали









В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором которой погибли два односельчанина и ещё три получили травмы.Инцидент произошёл вчера, 3 мая, около 10 часов вечера на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Худорожкина, сообщили в УГИБДД по Иркутской области.Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомашины «Тойота Корона» на полосе встречного движения допустил столкновение с грузовиком «ГАЗ».В результате случившегося погибли водитель и 24-летний пассажир «Тойоты» Кроме этого, три пассажира иномарки, мужчины в возрасте от 21 до 37 лет, получили травмы и госпитализированы.Водитель грузовика не пострадал.Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Уже выяснилось, что находившийся за рулём легковушки мужчина не имел водительского удостоверения.