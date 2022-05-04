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В Иркутской области в страшном ДТП два человека погибли, трое пострадали

В Иркутской области в страшном ДТП два человека погибли, трое пострадали
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Легковушка врезалась в грузовик

В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в котором которой погибли два односельчанина и ещё три получили травмы.

Инцидент произошёл вчера, 3 мая, около 10 часов вечера на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи деревни Худорожкина, сообщили в УГИБДД по Иркутской области. 

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомашины «Тойота Корона» на полосе встречного движения допустил столкновение с грузовиком «ГАЗ».


В результате случившегося погибли водитель и 24-летний пассажир «Тойоты» Кроме этого, три пассажира иномарки, мужчины в возрасте от 21 до 37 лет, получили травмы и госпитализированы.
Водитель грузовика не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего. Уже выяснилось, что находившийся за рулём легковушки мужчина не имел водительского удостоверения.

ДТП смерть

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