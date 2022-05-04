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В Бурятии школьники разрисовали ограждение

В Бурятии школьники разрисовали ограждение
Происшествия,  Фото:"Аноним Кяхты"
Местные жители яро осуждают пятиклассников-вандалов

В паблике «Аноним Кяхты» в социальной сети «Вконтакте» 1 мая опубликовали фотографию, как дети разрисовывают ограждение возле арт-объекта. На фото попали двое девочек и мальчик.

- Когда родители не приучают детей уважать чужой труд, вот что из этого выходит. Надеюсь, с каким энтузиазмом разрисовывали, с таким же и будут всё это закрашивать! – написал анонимный пользователь.

В комментариях пользователи осуждающе отнеслись к поступку детей. Многие подписчики призывают родителей школьников самим привести в порядок ограждение.

«Пусть вместе с родителями проведут субботник и фото сделают этого мероприятия. Трудотерапия им поможет», «Пусть полюбуются родители на своих вандалов малолетних», «Потом ноют, что в Кяхте ничего не делают, грязно и. т. д. Нужно в первую очередь ценить и уважать свой город, беречь его!», «Пусть родители увидят, купят краску и отправят своих звёзд закрашивать свои художества».

Личности детей установлены. Выяснилось, что это оказались пятиклассники из местной школы.

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе огульно обвини в вандализме первоклассниц. На снятом издалека видео, которое попало в Сеть, говорилось, что у памятника-мемориала «Воинам-северобайкальцам» девочки разбрасывают цветы. Однако позже выяснилось, что это не так. Девочки, наоборот, собирали цветы, которые раскидало ветром. 
вандализм

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