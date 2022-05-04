Местные жители яро осуждают пятиклассников-вандалов
В паблике «Аноним Кяхты» в социальной сети «Вконтакте» 1 мая опубликовали фотографию, как дети разрисовывают ограждение возле арт-объекта. На фото попали двое девочек и мальчик.
- Когда родители не приучают детей уважать чужой труд, вот что из этого выходит. Надеюсь, с каким энтузиазмом разрисовывали, с таким же и будут всё это закрашивать! – написал анонимный пользователь.
В комментариях пользователи осуждающе отнеслись к поступку детей. Многие подписчики призывают родителей школьников самим привести в порядок ограждение.
«Пусть вместе с родителями проведут субботник и фото сделают этого мероприятия. Трудотерапия им поможет», «Пусть полюбуются родители на своих вандалов малолетних», «Потом ноют, что в Кяхте ничего не делают, грязно и. т. д. Нужно в первую очередь ценить и уважать свой город, беречь его!», «Пусть родители увидят, купят краску и отправят своих звёзд закрашивать свои художества».
Личности детей установлены. Выяснилось, что это оказались пятиклассники из местной школы.
Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе огульно обвини в вандализме первоклассниц. На снятом издалека видео, которое попало в Сеть, говорилось, что у памятника-мемориала «Воинам-северобайкальцам» девочки разбрасывают цветы. Однако позже выяснилось, что это не так. Девочки, наоборот, собирали цветы, которые раскидало ветром.
В Бурятии школьники разрисовали ограждение
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
На месте работали взрывотехники ОМОН
Местные жители яро осуждают пятиклассников-вандалов
Пострадала пассажирка легковушки
Тройное ДТП произошло по вине пьяного водителя
Инцидент произошёл в микрорайоне Старый Зелёный
Сложный лесной пожар охватил площадь 950 га
С крупным лесным пожаром борются почти 400 человек
Расследуется уголовное дело
В отношении нарушителей составлены административные протоколы
Разгневанный сельчанин бегал по улицам с ножом
Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности
Женщина повредила колено
Все пожары возникли по вине человека
Велосипедист получил травмы
Происшествия, 02.05.2022
Выгорело восемь «квадратов»