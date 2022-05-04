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В Бурятии девушка-водитель опрокинула «Тойоту Аллион»

В Бурятии девушка-водитель опрокинула «Тойоту Аллион»
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пострадала пассажирка легковушки

Днём 3 мая в Кяхтинском районе Бурятии произошло ДТП, в котором пострадала девушка. Автомобиль «Тойота Аллион» выехал с дороги и опрокинулся.

- 24-летняя водитель автомобиля «Тойота Аллион», следуя со стороны села Большой Луг в направлении села Субуктуй, не справилась с управлением и совершила съезд с дороги с последующим опрокидыванием, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП 25-летняя пассажирка получила травмы различной степени тяжести.

Как сообщал «Байкал-Daily», также вчера в Прибайкальском районе пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором три автомобиля собрались «паровозиком»
ДТП

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