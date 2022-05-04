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В Бурятии в ДТП «паровозиком» попали три автомобиля

В Бурятии в ДТП «паровозиком» попали три автомобиля
Происшествия,  Фото:УГИБДД по Бурятии
Тройное ДТП произошло по вине пьяного водителя

В воскресенье, 3 мая, в Прибайкальском районе Бурятии пьяный водитель стал виновником тройной аварии. Автомобили собрались «паровозиком» на федеральной трассе «Байкал», в пяти километрах от села Ильинка.

- Около 11.30 часов 34-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Иркутск – Чита», совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «УАЗ Патриот». После чего «УАЗ Патриот» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Альфард», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

В результате ДТП водитель и два пассажира УАЗа получили ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.


ДТП алкогольное опьянение

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