В Бурятии в ДТП «паровозиком» попали три автомобиля

Происшествия, Фото: УГИБДД по Бурятии

Тройное ДТП произошло по вине пьяного водителя



В воскресенье, 3 мая, в Прибайкальском районе Бурятии пьяный водитель стал виновником тройной аварии. Автомобили собрались «паровозиком» на федеральной трассе «Байкал», в пяти километрах от села Ильинка.



- Около 11.30 часов 34-летний водитель автомобиля «Хонда Одиссей», следуя в состоянии алкогольного опьянения по автодороге «Иркутск – Чита», совершил столкновение с впереди идущей автомашиной «УАЗ Патриот». После чего «УАЗ Патриот» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Альфард», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



В результате ДТП водитель и два пассажира УАЗа получили ушибы. После осмотра и оказания медицинской помощи они были отпущены домой.





