Инцидент произошёл в микрорайоне Старый Зелёный
Накануне, 3 мая, в 21:16 на cамонесущий изолированный провод (СИП) в районе жилого дома микрорайон Старый Зелёный, 9а в Улан-Удэ упало дерево. По этой причине произошло аварийное отключение электроэнергии.
Под отключение попали девять многоквартирных домов барачного типа микрорайона Старый Зелёный, №№1-9а, а также около 20 частных домов по улице Ветровая.
В 22:14 электроэнергия была восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило около час.
Упавшее дерево обесточило бараки и частные дома в Улан-Удэ
Происшествия, Фото:
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