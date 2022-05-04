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Упавшее дерево обесточило бараки и частные дома в Улан-Удэ

Упавшее дерево обесточило бараки и частные дома в Улан-Удэ
Происшествия,  Фото:pexels.com
Инцидент произошёл в микрорайоне Старый Зелёный

Накануне, 3 мая, в 21:16 на cамонесущий изолированный провод (СИП) в районе жилого дома микрорайон Старый Зелёный, 9а в Улан-Удэ упало дерево. По этой причине произошло аварийное отключение электроэнергии.

Под отключение попали девять многоквартирных домов барачного типа микрорайона Старый Зелёный, №№1-9а, а также около 20 частных домов по улице Ветровая.

В 22:14 электроэнергия была восстановлена всем потребителям по нормальной схеме. В оперативной сводке по городу сообщается, что время отключения составило около час. 
отключение света

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