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В Бурятии вырубили лес на полмиллиона

В Бурятии вырубили лес на полмиллиона
Происшествия,  Фото:pixabay.com.
Расследуется уголовное дело

Прокуратура Бичурского района Бурятии совместно со специалистами Буйского лесхоза выявила нарушение лесного законодательства на территории района.

В ходе обследования Бичурского сельского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Ущерб составил 562,5 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии. 
прокуратура черные лесорубы

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