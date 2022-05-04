В Бурятии вырубили лес на полмиллиона

Расследуется уголовное дело
Прокуратура Бичурского района Бурятии совместно со специалистами Буйского лесхоза выявила нарушение лесного законодательства на территории района.
В ходе обследования Бичурского сельского участкового лесничества выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Ущерб составил 562,5 тыс. рублей.
По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
Проводится расследование, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
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