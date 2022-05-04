Житель Бурятии из неприязни едва не убил сожителя матери

Разгневанный сельчанин бегал по улицам с ножом



Днём 1 мая в Петропавловскую центральную районную больницу госпитализировали 39-летнего мужчину с проникающим колото-резаным ранением живота. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение убийство».



По подозрению в совершении преступления задержали 41-летнего сына сожительницы потерпевшего, с которым они вместе незадолго до происшествия употребляли спиртные напитки, а затем поссорились. На допросе мужчина отказался давать показания, однако на основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств, в том числе, на основании показаний очевидцев и свидетелей преступления, ему уже предъявлено обвинение.



По данным следствия, обвиняемый проживал в селе Нижний Торей. В соседнем доме проживала его пожилая мать вместе с мужчиной значительно моложе её. Из-за разницы в возрасте обвиняемый испытывал неприязнь к сожителю матери. 1 мая днём они вместе выпили немного спиртного, после чего между мужчинами на почве конфликтных отношений возникла ссора, переросшая в потасовку. Избегая драки сожитель матери убежал к соседям. Обвиняемый последовал за ним, во дворе продолжил избивать, после чего из рукава выхватил нож и нанёс им удар в живот противника.



В этот момент сосед повалил его на землю, и потерпевший смог выйти за ограду. Спустя некоторое время вооружённый мужчина вырвался из захвата, после чего стал ходить по деревне с ножом, искать сожителя матери и выкрикивать угрозы убийством. Он нашёл раненого мужчину на земле возле одного из домов, однако дальнейшей расправе помешали односельчане, которые обезоружили его. Вскоре к месту происшествия приехала скорая медицинская помощь и следственно-оперативная группа. Благодаря дальнейшим действиям врачей потерпевший остался жив.



- В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

