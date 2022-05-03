В Закаменском районе Бурятии сгорел жилой дом

Предположительной причиной стало нарушение правил пожарной безопасности



Вчера ночью в селе Нурта Закаменского района Бурятии произошло загорание на территории частного домовладения, горел жилой дом. К ликвидации пожара были привлечены пожарные 4-го Закаменского отряда ГПС РБ.



На момент прибытия первого подразделения дом был полностью охвачен огнём. Жильцы эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарных.



В результате пожара дом выгорел изнутри полностью, произошло обрушение кровли, огнём уничтожена веранда. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. По версии дознавателей ГУ МЧС России по РБ предположительной причиной пожара послужило недостаточное расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемой конструкции перекрытия.



Также днём 2 мая в СНТ «Солнечный»Заиграевского района произошёл пожар на территории частных подворий, горели трава и заборы. По имеющейся информации, несмотря на установленный запрет на сжигание сухой растительности местная жительница проводила на своём участке сжигание травы в металлической бочке. Из-за порыва ветра огонь перекинулся на заборы соседних участков.



К ликвидации пожара были привлечены пожарные 17-го Заиграевского отряда ГПС РБ и ПСЧ-72 ГУ МЧС России по РБ. Подразделениям удалось не допустить перехода огня на жилые дома и другие постройки. Общая площадь пожара составила 300 кв. м.



В отношении виновницы возгорания составлен административный протокол, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС.

