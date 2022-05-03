Женщина повредила колено
В Окинском районе Бурятии спасатели республиканской поисково-спасательной службы, контролирующие безопасное восхождение туристических групп на вершину горы Мунку-Сардык, оказали помощь туристке.
- Женщина 1979 года рождения на горе Мунку-Сардык повредила колено, вследствие чего не могла самостоятельно передвигаться. Спасатели Бурятской республиканской ПСС сопроводили женщину до базового лагеря, от дальнейшей помощи она отказалась, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», днём ранее спасатели БРПСС оказали помощь 34-летнему мужчине в спуске с горы Мунку-Сардык.
В Бурятии спасатели помогли туристке на горе Мунку-Сардык
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