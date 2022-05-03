В Бурятии за сутки тушили 12 лесных пожаров

Все пожары возникли по вине человека



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 12 лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Закаменском, Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Тункинском национальном парке.



- Все пожары возникли по вине человека: 2 лесных пожара возникли из-за перехода огня с земель иных категорий, остальные из-за неосторожного обращения с огнём. Общая площадь, пройденная огнём, составила 290,6 га, из которых 201,6 га – лесная площадь, - сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



С огнём боролись 413 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС, привлечённых. Задействовано 68 единиц лесопожарной техники. Восемь лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Кабанском, Селенгинском, Тарбагатайском районах и Тункинском нацпарке ликвидированы.



На утро 3 мая продолжается тушение 3 лесных пожаров в Джидинском, Закаменском районах, Тункинском нацпарке. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке. Общая площадь, пройденная огнём, составляет 189 га. С огнём сражаются 306 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 43 единицы лесопожарной техники.

