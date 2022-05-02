В Бурятии из-за сжигания травы едва не произошёл крупный пожар

Сегодня днём в селе Нижний Саянтуй в ДНТ «Багульник» Тарбагатайского района Бурятии загорелся забор на территории частного подворья. Хозяин производил сжигание сухой травы и мусора на участке, допустив распространение огня на забор.
- К ликвидации пожара были привлечены огнеборцы 3-го Тарбагатайского отряда ГПС РБ. В результате оперативного реагирования пожарных подразделений удалось не допустить перехода огня на другие постройки. Общая площадь пожара составила восемь квадратных метров, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
По версии дознавателей ГУ МЧС России по Бурятии, предположительной причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём. В отношении хозяина участка составлен административный протокол.
Как сообщал «Байкал-Daily», в республике штрафуют поджигателей сухой травы. Накануне к административной ответственности привлекли пенсионера – жителя Прибайкальского района, который паяльной лампой производил отжиг сухой травы на своём сенокосном участке. Теперь ему грозит штраф до четырёх тысяч рублей.