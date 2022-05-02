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В Иркутской области из-за сигареты сгорели «Жигули»

В Иркутской области из-за сигареты сгорели «Жигули»
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Правоохранители проводят проверку

Вчера 30-летний житель Саянска вместе со знакомым решил навести порядок на участке, чтобы посадить картофель. Во время уборки загорелась сухая трава, пламя перекинулось на его автомобиль «Жигули».

На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции и МЧС. Спасатели потушили пожар.

- По предварительной информации, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении. По одной из версий, приятель мужчины бросил непотушенную сигарету в траву. Во время тушения пожара он получил ожоги и был доставлен в больницу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.


В настоящий момент по данному факту ведётся проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.

Полиция напоминает, что с 30 апреля на территории ряда районов Иркутской области установлен особый противопожарный режим. Любой открытый огонь под запретом.

Иркутская область пожар

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