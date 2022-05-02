Мужчина арестован как минимум до конца июня
35-летнему читинцу предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего», а также ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».
Как сообщал «Байкал-Daily», 30 апреля обвиняемый в ходе ссоры со своей женой и её братом высказал обоим потерпевшим угрозу убийством и нанёс мужчине удар ножом. Телесных повреждений потерпевший не получил благодаря тому, что увернулся от удара ножом.
Кроме того, в течение нескольких часов он, угрожая огнестрельным оружием, удерживал в квартире маленького ребёнка.
Около 1 часа ночи мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате квалифицированных действий правоохранителей никто не пострадал.
Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Они аргументировали своё решение тем, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и не имеет места жительства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Ингодинский районный суд принял решение взять фигуранта под стражу, сообщает Интерфакс. Обвиняемый по решению суда арестован на два месяца - до 29 июня.
Читинца арестовали за угрозу убийством и удержание в квартире ребёнка
Происшествия, Фото:
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