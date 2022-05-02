 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 мая

01 мая

Популярное

Читинца арестовали за угрозу убийством и удержание в квартире ребёнка

Читинца арестовали за угрозу убийством и удержание в квартире ребёнка
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Забайкальскому краю
Мужчина арестован как минимум до конца июня

35-летнему читинцу предъявлено обвинение по двум статьям уголовного кодекса: п. «г, д» ч. 2 ст. 127 УК РФ «Незаконное лишение свободы, совершенное с применением оружия, в отношении заведомо несовершеннолетнего», а также ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством».

Как сообщал «Байкал-Daily», 30 апреля обвиняемый в ходе ссоры со своей женой и её братом высказал обоим потерпевшим угрозу убийством и нанёс мужчине удар ножом. Телесных повреждений потерпевший не получил благодаря тому, что увернулся от удара ножом.

Кроме того, в течение нескольких часов он, угрожая огнестрельным оружием, удерживал в квартире маленького ребёнка.

Около 1 часа ночи мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате квалифицированных действий правоохранителей никто не пострадал.

Сегодня следователи обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Они аргументировали своё решение тем, что ранее обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжкого преступления и не имеет места жительства, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Ингодинский районный суд принял решение взять фигуранта под стражу, сообщает Интерфакс. Обвиняемый по решению суда арестован на два месяца - до 29 июня.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии спасатели помогли туристу спуститься с горы Мунку-Сардык
В Бурятии спасатели помогли туристу спуститься с горы Мунку-Сардык
Происшествия, 02.05.2022
У мужчины внезапно возникли проблемы с ногами 
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 02.05.2022
Специалисты призывают соблюдать рекомендации спасателей
В Бурятии из-за пала травы отключали свет
В Бурятии из-за пала травы отключали свет
Происшествия, 02.05.2022
Жителей региона призывают к осторожному обращению с огнём
В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
Происшествия, 02.05.2022
Шесть пассажиров получили повреждения
В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
Происшествия, 02.05.2022
Мужчину спасли на Гусином озере
В Иркутске таксист стал жертвой разбойников
В Иркутске таксист стал жертвой разбойников
Происшествия, 30.04.2022
Приставив пистолет они потребовали у водителя деньги
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
Происшествия, 30.04.2022
Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района
В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
Происшествия, 29.04.2022
Во время инцидента не работал светофор
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина оговорил двух человек  
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
Происшествия, 29.04.2022
Трупы коров выбросили на острове

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^