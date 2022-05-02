В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности

Специалисты призывают соблюдать рекомендации спасателей



3 мая в Селенгинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.



Высокая пожарная опасность наблюдается и сохранится в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском, Курумканском, 3 мая добавится в Кяхтинском, Джидинском, Закаменском, Тункинском и Бичурском районах.



Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.



- На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в ведомстве.

