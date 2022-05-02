 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 мая

01 мая

Популярное

В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности

В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Специалисты призывают соблюдать рекомендации спасателей

3 мая в Селенгинском районе ожидается чрезвычайная пожарная опасность - 5 класс, сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.

Высокая пожарная опасность наблюдается и сохранится в Улан-Удэ, Иволгинском, Тарбагатайском, Заиграевском, Курумканском, 3 мая добавится в Кяхтинском, Джидинском, Закаменском, Тункинском и Бичурском районах.

Главное управление МЧС России по Бурятии рекомендует жителям соблюдать меры безопасности и быть предельно осторожными.

- На период особого противопожарного режима введён запрет на разведение костров, выжигание сухой травы, мусора и проведение пожароопасных работ в границах сельских и городских поселений, городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях, на землях всех категорий, за исключением работ, проводимых специализированными организациями в целях предупреждения лесных пожаров на землях лесного фонда в соответствии с лесным законодательством, - отметили в ведомстве. 
пожар

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
В Бурятии объявлен высокий класс пожарной опасности
Происшествия, 02.05.2022
Специалисты призывают соблюдать рекомендации спасателей
В Бурятии из-за пала травы отключали свет
В Бурятии из-за пала травы отключали свет
Происшествия, 02.05.2022
Жителей региона призывают к осторожному обращению с огнём
В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
Происшествия, 02.05.2022
Шесть пассажиров получили повреждения
В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
Происшествия, 02.05.2022
Мужчину спасли на Гусином озере
В Иркутске таксист стал жертвой разбойников
В Иркутске таксист стал жертвой разбойников
Происшествия, 30.04.2022
Приставив пистолет они потребовали у водителя деньги
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
Происшествия, 30.04.2022
Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района
В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
Происшествия, 29.04.2022
Во время инцидента не работал светофор
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина оговорил двух человек  
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
Происшествия, 29.04.2022
Трупы коров выбросили на острове
В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку
В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку
Происшествия, 29.04.2022
Инцидент произошёл на остановке возле площади Советов
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина зарезал сожителя своей сестры

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^