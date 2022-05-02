Жителей региона призывают к осторожному обращению с огнём
В Бурятии из-за пала сухой травы пострадали линии электропередачи.
Населённые пункты Тункинского и Окинского районов 1 мая на 15 минут остались без света.
- Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии оперативно среагировали и запитали потребителей и направили специалистов на осмотр линий для выяснения причин отключения. При осмотре был обнаружен пал сухой травы, откуда огонь перекинулся на одну из опор, - сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.
Сейчас энергетики проводятся работы по замене повреждённой опоры.
Власти республики и энергетики призывают жителей осторожнее обращаться с огнём и не допускать несанкционированный поджог сухой травы, особенно в пожароопасный период.
В Бурятии с 12 апреля введён особый противопожарный режим. В период его действия запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, так как в большинстве случаев причиной возгорания служит человеческий фактор.
Министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге также призывает жителей воздержаться от выездов на природу и осторожному обращению с огнём.
В Бурятии из-за пала травы отключали свет
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Жителей региона призывают к осторожному обращению с огнём
С огнём боролись 171 человек
Шесть пассажиров получили повреждения
Мужчину спасли на Гусином озере
Расследуются уголовное дело
Происшествия, 30.04.2022
Приставив пистолет они потребовали у водителя деньги
Происшествия, 30.04.2022
Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района
Мужчина оговорил двух человек
Вор пробрался в гардероб для персонала
Трупы коров выбросили на острове
Мужчина предстанет перед судом
Инцидент произошёл на остановке возле площади Советов
Мужчина зарезал сожителя своей сестры
Проверку пришлось проводить полиции
Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи