В Бурятии из-за пала травы отключали свет

Жителей региона призывают к осторожному обращению с огнём



В Бурятии из-за пала сухой травы пострадали линии электропередачи.

Населённые пункты Тункинского и Окинского районов 1 мая на 15 минут остались без света.



- Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии оперативно среагировали и запитали потребителей и направили специалистов на осмотр линий для выяснения причин отключения. При осмотре был обнаружен пал сухой травы, откуда огонь перекинулся на одну из опор, - сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Сейчас энергетики проводятся работы по замене повреждённой опоры.



Власти республики и энергетики призывают жителей осторожнее обращаться с огнём и не допускать несанкционированный поджог сухой травы, особенно в пожароопасный период.



В Бурятии с 12 апреля введён особый противопожарный режим. В период его действия запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, так как в большинстве случаев причиной возгорания служит человеческий фактор.



Министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге также призывает жителей воздержаться от выездов на природу и осторожному обращению с огнём.

