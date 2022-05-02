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В Бурятии из-за пала травы отключали свет

В Бурятии из-за пала травы отключали свет
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Жителей региона призывают к осторожному обращению с огнём

В Бурятии из-за пала сухой травы пострадали линии электропередачи.
Населённые пункты Тункинского и Окинского районов 1 мая на 15 минут остались без света.

- Специалисты «Россети Сибирь» в Бурятии оперативно среагировали и запитали потребителей и направили специалистов на осмотр линий для выяснения причин отключения. При осмотре был обнаружен пал сухой травы, откуда огонь перекинулся на одну из опор, - сообщили в пресс-службе министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.

Сейчас энергетики проводятся работы по замене повреждённой опоры.

Власти республики и энергетики призывают жителей осторожнее обращаться с огнём и не допускать несанкционированный поджог сухой травы, особенно в пожароопасный период.

В Бурятии с 12 апреля введён особый противопожарный режим. В период его действия запрещается пребывание граждан и въезд транспортных средств в леса, так как в большинстве случаев причиной возгорания служит человеческий фактор.

Министр транспорта, энергетики и дорожного хозяйства республики Александр Гоге также призывает жителей воздержаться от выездов на природу и осторожному обращению с огнём.
пожар

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