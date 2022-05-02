За сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров

С огнём боролись 171 человек
За прошедшие сутки проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах и Тункинском национальном парке. Шесть лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, один из-за перехода огня с земель иных категорий. С огнём боролись 171 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 32 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 73,6 га, из которых 54,5 га нелесная.
Три лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах ликвидированы. Лесной пожар в Тункинском национальном парке на площади 58 га локализован.
На утро 2 мая продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Тункинском национальном парке и Джидинском районе на общей площади 45 га, из которых 29 га лесная площадь. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке.
- Тушение лесного пожара в Джидинском районе осложняется условиями местности- огонь пошёл в гору, склон очень крутой до 45 градусов, местность каменистая, люди работают вручную, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.
С огнём сражаются 201 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
Сегодня, 2 мая, состоялось заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под руководством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского. Особое внимание уделено профилактические мероприятиям и оперативному реагированию на возгорания.
- Уважаемые коллеги, главы районов, прогноз на выходные дни неблагоприятный - до 27 градусов тепла, практически летняя погода. Не прошу, а требую - усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы сухой травы, на лесные пожары. Расслабляться сейчас некогда. До беды недалеко, ситуация может измениться мгновенно, - отметил Пётр Мордовской.
Главам районов дано поручение усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп с целью пресечения нарушений правил пожарной безопасности оперативного обнаружения возгораний. Также им поручено усилить информационную противопожарную агитацию, оперативно выявлять виновников лесных пожаров.
За сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
С огнём боролись 171 человек
Шесть пассажиров получили повреждения
Мужчину спасли на Гусином озере
Расследуются уголовное дело
Происшествия, 30.04.2022
Приставив пистолет они потребовали у водителя деньги
Происшествия, 30.04.2022
Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района
Во время инцидента не работал светофор
Мужчина оговорил двух человек
Вор пробрался в гардероб для персонала
Трупы коров выбросили на острове
Мужчина предстанет перед судом
Инцидент произошёл на остановке возле площади Советов
Мужчина зарезал сожителя своей сестры
Проверку пришлось проводить полиции
Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи