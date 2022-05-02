 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

02 мая

01 мая

Популярное

За сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров

За сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
С огнём боролись 171 человек

За прошедшие сутки проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах и Тункинском национальном парке. Шесть лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, один из-за перехода огня с земель иных категорий. С огнём боролись 171 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 32 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 73,6 га, из которых 54,5 га нелесная.

Три лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах ликвидированы. Лесной пожар в Тункинском национальном парке на площади 58 га локализован.

На утро 2 мая продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Тункинском национальном парке и Джидинском районе на общей площади 45 га, из которых 29 га лесная площадь. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке.

- Тушение лесного пожара в Джидинском районе осложняется условиями местности- огонь пошёл в гору, склон очень крутой до 45 градусов, местность каменистая, люди работают вручную, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.

С огнём сражаются 201 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

Сегодня, 2 мая, состоялось заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под руководством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского. Особое внимание уделено профилактические мероприятиям и оперативному реагированию на возгорания.

- Уважаемые коллеги, главы районов, прогноз на выходные дни неблагоприятный - до 27 градусов тепла, практически летняя погода. Не прошу, а требую - усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы сухой травы, на лесные пожары. Расслабляться сейчас некогда. До беды недалеко, ситуация может измениться мгновенно, - отметил Пётр Мордовской.

Главам районов дано поручение усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп с целью пресечения нарушений правил пожарной безопасности оперативного обнаружения возгораний. Также им поручено усилить информационную противопожарную агитацию, оперативно выявлять виновников лесных пожаров.

лесные пожары

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
Происшествия, 02.05.2022
Шесть пассажиров получили повреждения
В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
В Бурятии сняли со льдины пожилого рыбака
Происшествия, 02.05.2022
Мужчину спасли на Гусином озере
В Иркутске таксист стал жертвой разбойников
В Иркутске таксист стал жертвой разбойников
Происшествия, 30.04.2022
Приставив пистолет они потребовали у водителя деньги
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
В посёлке Бурятии при пожаре полностью сгорел дом
Происшествия, 30.04.2022
Возгорание произошло в посёлке Майла Хоринского района
В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
В Улан-Удэ мужчину сбили на «зебре»
Происшествия, 29.04.2022
Во время инцидента не работал светофор
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Житель Бурятии соврал полицейским о краже
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина оговорил двух человек  
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
В Бурятии обнаружили свалку из трупов коров
Происшествия, 29.04.2022
Трупы коров выбросили на острове
В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку
В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку
Происшествия, 29.04.2022
Инцидент произошёл на остановке возле площади Советов
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
В Бурятии убийца залил окровавленную жертву зелёнкой
Происшествия, 29.04.2022
Мужчина зарезал сожителя своей сестры
Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде
Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде
Происшествия, 29.04.2022
Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^