За сутки в Бурятии тушили шесть лесных пожаров

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

С огнём боролись 171 человек



За прошедшие сутки проводились работы по тушению семи лесных пожаров в Джидинском, Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах и Тункинском национальном парке. Шесть лесных пожаров возникло из-за неосторожного обращения с огнём, один из-за перехода огня с земель иных категорий. С огнём боролись 171 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников, МЧС и привлечённых. Задействовано 32 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 73,6 га, из которых 54,5 га нелесная.



Три лесных пожара в Заиграевском, Иволгинском, Кабанском районах ликвидированы. Лесной пожар в Тункинском национальном парке на площади 58 га локализован.



На утро 2 мая продолжаются работы по тушению 3 лесных пожаров в Тункинском национальном парке и Джидинском районе на общей площади 45 га, из которых 29 га лесная площадь. Также продолжается дотушивание локализованного очага в Тункинском нацпарке.



- Тушение лесного пожара в Джидинском районе осложняется условиями местности- огонь пошёл в гору, склон очень крутой до 45 градусов, местность каменистая, люди работают вручную, - рассказал Дмитрий Баклашкин, первый заместитель руководителя республиканского агентства лесного хозяйства.



С огнём сражаются 201 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.



Сегодня, 2 мая, состоялось заседание оперативного штаба по тушению лесных пожаров под руководством заместителя председателя правительства Бурятии Петра Мордовского. Особое внимание уделено профилактические мероприятиям и оперативному реагированию на возгорания.



- Уважаемые коллеги, главы районов, прогноз на выходные дни неблагоприятный - до 27 градусов тепла, практически летняя погода. Не прошу, а требую - усильте бдительность, максимально оперативно реагируйте на палы сухой травы, на лесные пожары. Расслабляться сейчас некогда. До беды недалеко, ситуация может измениться мгновенно, - отметил Пётр Мордовской.



Главам районов дано поручение усилить работу патрульных, патрульно-контрольных и патрульно-маневренных групп с целью пресечения нарушений правил пожарной безопасности оперативного обнаружения возгораний. Также им поручено усилить информационную противопожарную агитацию, оперативно выявлять виновников лесных пожаров.



