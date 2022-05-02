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В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек

В Забайкалье при крушении вертолёта погиб человек
Происшествия,  Фото:Восточно-Сибирская транспортная прокуратура
Шесть пассажиров получили повреждения

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту жёсткой посадки вертолёта Ми-8 ООО «Мост-Авиа» в Забайкальском крае.

По предварительным данным, 1 мая около 16 часов 50 минут воздушное судно МИ-8 RA-24212 выполняло тушение пожаров. На борту находилось три члена экипажа и 12 пассажиров - работников лесоавиаохраны.

При осуществлении посадки на аэродром Могоча для дозаправки экипаж потерял управление и совершил жёсткую посадку на территории аэродрома. В результате авиапроисшествия один пассажир погиб, шесть пассажиров получили повреждения, воздушное судно уничтожено.


- На место катастрофы выехал Могочиниский транспортный прокурор Дживанян Н.Ф. По предварительным данным члены экипажа и пассажиры доставлены в больницу г. Могоча для оказания медицинской помощи, степень тяжести полученных повреждений устанавливается, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Также начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полётов в ООО «Мост-Авиа». Обеспечивается надзор за исполнением законодательства со стороны территориальных органов Росавиации и Ространснадзора в связи с произошедшей катастрофой.

Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России по факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека», проводятся неотложные следственные действия.

Ход и результаты расследования уголовного дела и проводимых проверок находятся на контроле в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.  
Забайкальский край авиакатастрофа

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