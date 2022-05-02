Расследуются уголовное дело
В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы, совершенное с применением оружия несовершеннолетнего.
По данным следствия, 30 апреля подозреваемый в течение нескольких часов, угрожая огнестрельным оружием, удерживал в одной из квартир жилого дома в Чите малолетнего ребёнка.
- Около 1 часа 1 мая мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате квалифицированных действий правоохранителей никто не пострадал. С малолетним ребёнком работают медики, организована психологическая помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Следователи СК задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные и процессуальные мероприятия.
Расследование уголовного дела продолжается.
В Чите арестовали мужчину за незаконное лишение свободы ребёнка
Происшествия, Фото:
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