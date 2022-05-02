В Чите арестовали мужчину за незаконное лишение свободы ребёнка

Происшествия, Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю

Расследуются уголовное дело



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, подозреваемого в незаконном лишении свободы, совершенное с применением оружия несовершеннолетнего.



По данным следствия, 30 апреля подозреваемый в течение нескольких часов, угрожая огнестрельным оружием, удерживал в одной из квартир жилого дома в Чите малолетнего ребёнка.



- Около 1 часа 1 мая мужчина был нейтрализован сотрудниками спецподразделений Росгвардии. В результате квалифицированных действий правоохранителей никто не пострадал. С малолетним ребёнком работают медики, организована психологическая помощь, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Следователи СК задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. Проводится осмотр места происшествия, а также другие следственные и процессуальные мероприятия.



Расследование уголовного дела продолжается.

