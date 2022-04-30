В Иркутске таксист стал жертвой разбойников

Приставив пистолет они потребовали у водителя деньги



В Иркутске жертвой нападения разбойников-пассажиров стал водитель службы такси. Полицейские в кратчайшие сроки установили подозреваемых, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.



Накануне в дежурную часть с заявлением о преступлении обратился 51–летний местный житель.



- Водитель одной из городских служб такси рассказал полицейским, что приехав на заявку, к нему в машину сели двое неизвестных. Доехав до пункта назначения в районе улицы Маяковского областного центра, один из пассажиров под угрозой предмета, похожего на пистолет, потребовал денежные средства. Потерпевший отказался, открыл дверь и выбежал из машины. Тем временем злоумышленник скрылся в неизвестном направлении на транспортном средстве потерпевшего, - говорится в сообщении.



В ходе комплекса оперативно–разыскных мероприятий правоохранители обнаружили иномарку, брошенную злоумышленниками в одном из дворов Иркутска.



Позже удалось установить и задержать подозреваемых. Ими оказались двое мужчин в возрасте 31 и 28 лет. Известно, что один из них ранее неоднократно судимый.



Похищенное транспортное средство полицейскими возвращено законному владельцу.



По данному факту следователи возбудили уголовное дело статье «Разбой». Задержанным фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.