В Улан-Удэ мужчина зашёл поздороваться с бывшими коллегами и украл сумку









Выяснилось, что молодой человек раньше несколько месяцев назад работал в кафе. Вечером, проходя мимо, он решил зайти к бывшим коллегам поздороваться.



Никем не замеченный, он зашёл в гардеробную, где не удержался от соблазна. Схватил дамскую сумку и скрылся.



Все деньги вор спустил на алкоголь, а сумку спрятал у знакомого, планируя позже продать.



Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража».





В Улан-Удэ раскрыли кражу сумки с деньгами и документами, которая принадлежит сотруднице кафе. Как выяснилось, сумку стащил бывший работник кафе.- Вечером 28 апреля в полицию г. Улан-Удэ поступило сообщение от сотрудницы кафе о краже сумки с деньгами и документами. Женщина рассказала, что утром пришла на работу и оставила вещи в гардеробе для персонала. Вечером женщина обнаружила отсутствие сумки. Общий ущерб составил восемь тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.Вор не учёл, что служебное помещение оборудовано видеокамерой. Просмотрев записи, полицейские установили личность злоумышленника – 34-летнего жителя Заиграевского района.