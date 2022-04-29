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В Улан-Удэ мужчина зашёл поздороваться с бывшими коллегами и украл сумку

В Улан-Удэ мужчина зашёл поздороваться с бывшими коллегами и украл сумку
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Вор пробрался в гардероб для персонала

В Улан-Удэ раскрыли кражу сумки с деньгами и документами, которая принадлежит сотруднице кафе. Как выяснилось, сумку стащил бывший работник кафе.

- Вечером 28 апреля в полицию г. Улан-Удэ поступило сообщение от сотрудницы кафе о краже сумки с деньгами и документами. Женщина рассказала, что утром пришла на работу и оставила вещи в гардеробе для персонала. Вечером женщина обнаружила отсутствие сумки. Общий ущерб составил восемь тысяч рублей, - сообщили в МВД по Бурятии.

Вор не учёл, что служебное помещение оборудовано видеокамерой. Просмотрев записи, полицейские установили личность злоумышленника – 34-летнего жителя Заиграевского района.



Выяснилось, что молодой человек раньше несколько месяцев назад работал в кафе. Вечером, проходя мимо, он решил зайти к бывшим коллегам поздороваться.

Никем не замеченный, он зашёл в гардеробную, где не удержался от соблазна. Схватил дамскую сумку и скрылся.

Все деньги вор спустил на алкоголь, а сумку спрятал у знакомого, планируя позже продать.

Сейчас на мужчину возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

кража

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