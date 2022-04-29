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Читинец устроил в своей квартире наркопритон

Читинец устроил в своей квартире наркопритон
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина предстанет перед судом

54-летний житель Читы попался на организации в своей квартире наркопритона. Теперь он обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса – в незаконном хранении наркотиков, в их сбыте и систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.

По версии следствия, мужчина в октябре 2021 года в ограде своего дома собрал коноплю. В декабре 2021 года он незаконно продал своему знакомому наркотическое средство кодеин. Кроме того, с ноября 2021 года по февраль 2022 года читинец предоставлял свою квартиру наркоманам.

- Уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края. 
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