Читинец устроил в своей квартире наркопритон

Мужчина предстанет перед судом



54-летний житель Читы попался на организации в своей квартире наркопритона. Теперь он обвиняется по трём статьям Уголовного кодекса – в незаконном хранении наркотиков, в их сбыте и систематическом предоставлении помещения для потребления наркотических средств.



По версии следствия, мужчина в октябре 2021 года в ограде своего дома собрал коноплю. В декабре 2021 года он незаконно продал своему знакомому наркотическое средство кодеин. Кроме того, с ноября 2021 года по февраль 2022 года читинец предоставлял свою квартиру наркоманам.



- Уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

