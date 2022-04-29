В центре Улан-Удэ автомобилист разбил остановку





* Соцсеть, признанная в России экстремистской







Сегодня утром горожане заметили разбитый остановочный павильон в центре Улан-Удэ. Стеклянный павильон на остановке «Филармония» оказалась разбитой. Что произошло – оставалось догадкой, некоторые горожане предположили, что поработали вандалы.В паблике «Весь Улан-Удэ» в Instagram* (деятельность Meta** (соцсети Facebook* и Instagram) запрещена в России как экстремистская) опубликовали фотографию, которая может объяснить случившееся. На снимке изображён автомобиль, который врезался в остановочный павильон.- Это не вандалы разнесли остановку, а последствия ДТП, - объяснили в паблике.Автомобилист врезался в павильон, разбив рекламный щит и заднюю стенку. Детали автоаварии остаются неизвестными.