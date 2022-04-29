В Бурятии семилетних девочек огульно обвинили в вандализме

Проверку пришлось проводить полиции
26 апреля телеграмм-канал «SPОT. Улан-Удэ» опубликовал видео, снятое в Северобайкальске. В публикации говорилось, что у памятника-мемориала «Воинам-северобайкальцам» девочки якобы разбрасывают цветы.
- Дети раскидали и разворошили венки и цветы, ну якобы играли детишки. Но со стороны это смотрелось как хулиганство. Можно ли это назвать вандализмом? – говорилось в сообщении.
В местной группе «Северобайкальск-инфо.24/7» опровергли эту информацию. Подробности сообщили полицейские, которые просмотрели записи видеонаблюдения и установили полную картину произошедшего.
- Полицейскими проведена проверка. Установлены и опрошены семилетние школьницы, просмотрены записи с камер видеонаблюдения. Выяснилось, что в связи с неблагоприятными погодными условиями венки и цветы унесло с мемориала порывом сильного ветра. Дети же, прогуливаясь по парку и увидев разбросанные цветы, напротив, собрали их и положили обратно, - цитируют в группе сотрудников МО МВД России «Северобайкальский».
Факт вандализма у памятника воинам-северобайкальцам по итогам проверки не подтверждён.
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