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Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде

Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи

59-летняя жительница Иркутска обвиняется в убийстве 62-летнего бывшего мужа.

По версии следствия, женщина в ходе ссоры била бывшего супруга топором по голове. Затем женщина расчленила тело умершего. Часть фрагментов тела она спрятала в разных местах в ограде своего дома, остальное сожгла в печи.

13 апреля женщина заявила в полицию о безвестном исчезновении супруга.

Во время осмотра дома и прилегающей территории следователи, криминалисты и сотрудники полиции обнаружили следы крови. Вскоре они нашли человеческие останки.

С места происшествия изъяты ножи, кухонный топор и иные предметы, интересующие следствие.

Женщину задержали. Следователям СК она призналась в убийстве мужчины. В ходе проверки показаний на месте подробно рассказала все обстоятельства произошедшего.

- Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. 
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