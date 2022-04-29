Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи
59-летняя жительница Иркутска обвиняется в убийстве 62-летнего бывшего мужа.
По версии следствия, женщина в ходе ссоры била бывшего супруга топором по голове. Затем женщина расчленила тело умершего. Часть фрагментов тела она спрятала в разных местах в ограде своего дома, остальное сожгла в печи.
13 апреля женщина заявила в полицию о безвестном исчезновении супруга.
Во время осмотра дома и прилегающей территории следователи, криминалисты и сотрудники полиции обнаружили следы крови. Вскоре они нашли человеческие останки.
С места происшествия изъяты ножи, кухонный топор и иные предметы, интересующие следствие.
Женщину задержали. Следователям СК она призналась в убийстве мужчины. В ходе проверки показаний на месте подробно рассказала все обстоятельства произошедшего.
- Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде
Происшествия, Фото:
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