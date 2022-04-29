Иркутянка убила мужа, расчленила тело и закопала в огороде

Часть останков женщина закопала в ограде, остальное сожгла в печи



59-летняя жительница Иркутска обвиняется в убийстве 62-летнего бывшего мужа.



По версии следствия, женщина в ходе ссоры била бывшего супруга топором по голове. Затем женщина расчленила тело умершего. Часть фрагментов тела она спрятала в разных местах в ограде своего дома, остальное сожгла в печи.



13 апреля женщина заявила в полицию о безвестном исчезновении супруга.



Во время осмотра дома и прилегающей территории следователи, криминалисты и сотрудники полиции обнаружили следы крови. Вскоре они нашли человеческие останки.



С места происшествия изъяты ножи, кухонный топор и иные предметы, интересующие следствие.



Женщину задержали. Следователям СК она призналась в убийстве мужчины. В ходе проверки показаний на месте подробно рассказала все обстоятельства произошедшего.



- Решается вопрос об избрании обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

