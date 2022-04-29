В Иркутске склад сгорел на площади 800 кв. метров









Сегодня ночью, в 2:58, в Иркутске пожарным поступило сообщение о пожаре в производственном цехе на улице Трактовая. К месту были направлены девять пожарных расчётов. Строение из металлопрофиля горело изнутри по всей площади.Тушение пожара продолжалось три часа. В 6:09 открытый огонь был ликвидирован.Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.На месте работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего, а также установить ущерб и виновного, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.