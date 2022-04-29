В Иркутске склад сгорел на площади 800 кв. метров

Крупный пожар ликвидировали ночью 29 апреля
Сегодня ночью, в 2:58, в Иркутске пожарным поступило сообщение о пожаре в производственном цехе на улице Трактовая. К месту были направлены девять пожарных расчётов. Строение из металлопрофиля горело изнутри по всей площади.
Тушение пожара продолжалось три часа. В 6:09 открытый огонь был ликвидирован.
Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Пострадавших нет.
На месте работают дознаватели МЧС. Специалистам предстоит выяснить причину и обстоятельства произошедшего, а также установить ущерб и виновного, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
Крупный пожар ликвидировали ночью 29 апреля
Вора нашли и задержали росгвардейцы
Подросток ушёл из одного села в другое
У мужчины изъяли патроны, три единицы оружия и бездымный порох
Ребёнок без вести пропал два дня назад
Пожар локализовали накануне
Синтетические наркотики поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы
Сумма ущерба превысила 840 тысяч рублей
Пожар произошёл ночью
О женщине ничего не было известно более месяца
Мужчина признал свою вину
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы