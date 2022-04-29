Вора нашли и задержали росгвардейцы
В Курумкане сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже велосипеда
- Сообщение о краже в правоохранительные органы поступило от хозяйки велосипеда, которая утром выйдя из дома, не обнаружила его в ограде. Росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе отработки в одном из дворов обнаружили украденный велосипед, но уже без одного колеса. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего подозреваемого и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.
Задержанный мужчина сознался в краже. Он рассказал, что стащил велосипед ночью. Вскоре он продал переднее колесо, а на деньги купил алкоголь.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Украденный велосипед в возвращён владелице. Колесо также нашли и передали хозяйке.
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале улан-удэнец украл дорогой спортивный велосипед с 30 скоростями. На украденном велосипеде вор доехал до точки скупки, куда и продал его, причём за бесценок.
Житель Бурятии украл велосипед ради одного колеса
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Крупный пожар ликвидировали ночью 29 апреля
Вора нашли и задержали росгвардейцы
Подросток ушёл из одного села в другое
У мужчины изъяли патроны, три единицы оружия и бездымный порох
Ребёнок без вести пропал два дня назад
Пожар локализовали накануне
Синтетические наркотики поступали в Улан-Удэ из Новосибирска и Читы
Сумма ущерба превысила 840 тысяч рублей
Пожар произошёл ночью
О женщине ничего не было известно более месяца
Мужчина признал свою вину
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы