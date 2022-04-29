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Житель Бурятии украл велосипед ради одного колеса

Житель Бурятии украл велосипед ради одного колеса
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
Вора нашли и задержали росгвардейцы

В Курумкане сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже велосипеда

- Сообщение о краже в правоохранительные органы поступило от хозяйки велосипеда, которая утром выйдя из дома, не обнаружила его в ограде. Росгвардейцы совместно с сотрудником уголовного розыска в ходе отработки в одном из дворов обнаружили украденный велосипед, но уже без одного колеса. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего подозреваемого и передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в Росгвардии по Бурятии.

Задержанный мужчина сознался в краже. Он рассказал, что стащил велосипед ночью. Вскоре он продал переднее колесо, а на деньги купил алкоголь.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Украденный велосипед в возвращён владелице. Колесо также нашли и передали хозяйке.

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале улан-удэнец украл дорогой спортивный велосипед с 30 скоростями. На украденном велосипеде вор доехал до точки скупки, куда и продал его, причём за бесценок.



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