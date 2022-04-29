Подросток ушёл из одного села в другое
28 апреля в селе Усть-Урма Селенгинского района Бурятии искали пропавшего 14-летнего подростка. Он ушёл из коррекционной школы-интернат, и его местонахождение не было известно.
В поисках участвовали полицейские, спасатели и местные жители, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Всё окончилось благополучно. Полицейские нашли пропавшего вблизи села Селендума.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Тункинском районе Бурятии сейчас ищут пропавшего 11-летнего мальчика. Он бесследно исчез ещё два дня назад.
В Бурятии полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка
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