В Иркутской области пенсионер незаконно хранил оружие и сотни патронов













В Шелехове полицейские при участии бойцов СОБРа задержали 68-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.Установлено, что пенсионер из Шелеховского района незаконно хранил у себя дома свыше 200 патронов различного калибра, более 0,5 килограмма пороха, а также три единицы оружия. Изъятые боеприпасы, оружие были направлены на баллистическую экспертизу.Найденные патроны изготовлены промышленным способом, предназначены для стрельбы из гражданского, боевого, нарезного, огнестрельного оружия и пригодны для выстрелов. Обнаруженное вещество классифицировано как охотничий бездымный порох «Сокол».В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.