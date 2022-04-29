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В Иркутской области пенсионер незаконно хранил оружие и сотни патронов

В Иркутской области пенсионер незаконно хранил оружие и сотни патронов
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
У мужчины изъяли патроны, три единицы оружия и бездымный порох

В Шелехове полицейские при участии бойцов СОБРа задержали 68-летнего местного жителя. Он подозревается в незаконном хранении оружия и боеприпасов, сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.

Установлено, что пенсионер из Шелеховского района незаконно хранил у себя дома свыше 200 патронов различного калибра, более 0,5 килограмма пороха, а также три единицы оружия. Изъятые боеприпасы, оружие были направлены на баллистическую экспертизу.


Найденные патроны изготовлены промышленным способом, предназначены для стрельбы из гражданского, боевого, нарезного, огнестрельного оружия и пригодны для выстрелов. Обнаруженное вещество классифицировано как охотничий бездымный порох «Сокол».

В отношении мужчины возбуждено два уголовных дела по статьям «Незаконные приобретение, хранение оружия и боеприпасов» и «Незаконные приобретение, сбыт, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.





оружие боеприпасы

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