Пожар локализовали накануне
Накануне, 28 апреля, во время авиапатрулирования лесов обнаружили лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, каменистыми россыпями, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
На тушении работали 88 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 23 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 22 га.
Лесной пожар локализован, сегодня продолжаются работы по его дотушиванию.
На утро 29 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.
В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия, Фото:
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