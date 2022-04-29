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В Бурятии тушат лесной пожар

В Бурятии тушат лесной пожар
Происшествия,  Фото:агентство лесного хозяйства
Пожар локализовали накануне

Накануне, 28 апреля, во время авиапатрулирования лесов обнаружили лесной пожар в Иволгинском районе Бурятии. Тушение осложнялось сильным порывистым ветром, каменистыми россыпями, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На тушении работали 88 сотрудников лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых лиц. Задействовано 23 единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 22 га.

Лесной пожар локализован, сегодня продолжаются работы по его дотушиванию.

На утро 29 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны 20-44-44.
лесные пожары

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