В Улан-Удэ продавец украл девять телефонов Apple

Сумма ущерба превысила 840 тысяч рублей



В Улан-Удэ бывший продавец-консультант магазина бытовой техники и электроники признан виновным в краже.



В суде установлено, что, работая продавцом мобильных телефонов, молодой человек решил украсть дорогостоящие смартфоны из магазина, доступ к которому строго ограничен. Воспользовавшись незапертой дверью, в течение нескольких дней он незаконно проникал в помещение и воровал мобильные телефоны марки Apple. После вор продал их через Интернет жителям города.



По результатам инвентаризации в магазине была выявлена недостача девяти смартфонов на сумму 846 тысяч рублей.



- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании с осуждённого материального ущерба, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.



Приговор вступил в законную силу.

