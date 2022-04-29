Сумма ущерба превысила 840 тысяч рублей
В Улан-Удэ бывший продавец-консультант магазина бытовой техники и электроники признан виновным в краже.
В суде установлено, что, работая продавцом мобильных телефонов, молодой человек решил украсть дорогостоящие смартфоны из магазина, доступ к которому строго ограничен. Воспользовавшись незапертой дверью, в течение нескольких дней он незаконно проникал в помещение и воровал мобильные телефоны марки Apple. После вор продал их через Интернет жителям города.
По результатам инвентаризации в магазине была выявлена недостача девяти смартфонов на сумму 846 тысяч рублей.
- Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Судом удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о взыскании с осуждённого материального ущерба, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Приговор вступил в законную силу.
В Улан-Удэ продавец украл девять телефонов Apple
Происшествия, Фото:
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