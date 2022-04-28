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Пропавшую жительницу Бурятии нашли среди бомжей

Пропавшую жительницу Бурятии нашли среди бомжей
Происшествия, 
О женщине ничего не было известно более месяца

Полицейские нашли пропавшую 42-летнюю жительницу Селенгинского района Бурятии. Её обнаружили вчера, 27 апреля, в Улан-Удэ на автовокзале в компании лиц без определённого места жительства, сообщили в МВД по Бурятии.

16 марта женщина ушла из дома в улусе Тохой, и более месяца о её местонахождении ничего не было известно.

По словам сельчанки, на маршрутке она приехала к знакомым в столицу Бурятии, и всё это время бродяжничала.

В полиции уточнили, что с ней всё в порядке.

Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии завершилась операция «Бомж-2022». Выявлено и доставлено в органы внутренних дел 242 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства.

пропавшие без вести

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