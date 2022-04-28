О женщине ничего не было известно более месяца
Полицейские нашли пропавшую 42-летнюю жительницу Селенгинского района Бурятии. Её обнаружили вчера, 27 апреля, в Улан-Удэ на автовокзале в компании лиц без определённого места жительства, сообщили в МВД по Бурятии.
16 марта женщина ушла из дома в улусе Тохой, и более месяца о её местонахождении ничего не было известно.
По словам сельчанки, на маршрутке она приехала к знакомым в столицу Бурятии, и всё это время бродяжничала.
В полиции уточнили, что с ней всё в порядке.
Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в Бурятии завершилась операция «Бомж-2022». Выявлено и доставлено в органы внутренних дел 242 человека, систематически занимающихся бродяжничеством и не имеющих постоянного места жительства.
Пропавшую жительницу Бурятии нашли среди бомжей
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О женщине ничего не было известно более месяца
Мужчина признал свою вину
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы
Подземный толчок зафиксировали в малонаселённой местности
Следователи изучают техническую и медицинскую документацию
Пожар произошёл в Гусиноозёрске
Молодой человек размещал неподобающие посты в соцсетях, сидя в колонии
Инцидент произошёл на федеральной трассе
Браконьер сетями поймал почти 500 омулей
Таможенники обнаружили более тонны незадекларированного товара
Пожары оперативно потушили
Рыба массово погибла на искусственном водоёме