В Чите мужчина в гостях изнасиловал чужую жену



- Обвиняемый в подъезде многоквартирного дома познакомился с семейной парой. Супруги пригласили мужчину к себе в дом, где вместе с гостем распивали спиртное. После застолья хозяева квартиры легли спать, уложив гостя в кухне. Ночью злоумышленник проснулся и, пользуясь тем, что хозяйка дома спит, перенёс ее на руках на кухню, где, пользуясь физическим превосходством, изнасиловал женщину, - говорится в сообщении.



Следователи незамедлительно задержали обвиняемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд.



В Чите следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.По версии следствия, в ночь на 24 января 2022 года в доме обвиняемый изнасиловал 28-летнюю женщину.