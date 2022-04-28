 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

В Чите мужчина в гостях изнасиловал чужую жену

В Чите мужчина в гостях изнасиловал чужую жену
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина признал свою вину

В Чите следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 29-летнего местного жителя, обвиняемого в изнасиловании, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
По версии следствия, в ночь на 24 января 2022 года в доме обвиняемый изнасиловал 28-летнюю женщину.
 
- Обвиняемый в подъезде многоквартирного дома познакомился с семейной парой. Супруги пригласили мужчину к себе в дом, где вместе с гостем распивали спиртное. После застолья хозяева квартиры легли спать, уложив гостя в кухне. Ночью злоумышленник проснулся и, пользуясь тем, что хозяйка дома спит, перенёс ее на руках на кухню, где, пользуясь физическим превосходством, изнасиловал женщину, - говорится в сообщении.
 
Следователи незамедлительно задержали обвиняемого, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину.
 
Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд. 
изнасилование

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Пропавшую жительницу Бурятии нашли среди бомжей
Пропавшую жительницу Бурятии нашли среди бомжей
Происшествия, 28.04.2022
О женщине ничего не было известно более месяца
В Улан-Удэ избили уличного музыканта и отняли его гитару
В Улан-Удэ избили уличного музыканта и отняли его гитару
Происшествия, 28.04.2022
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
В Бурятии мотоциклисты столкнулись на пустой дороге
В Бурятии мотоциклисты столкнулись на пустой дороге
Происшествия, 28.04.2022
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Житель Бурятии, стрелявший в жену, пытался обжаловать приговор
Житель Бурятии, стрелявший в жену, пытался обжаловать приговор
Происшествия, 28.04.2022
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом
Ангарчанин пытался обстрелять колонию стрелами с наркотиками
Ангарчанин пытался обстрелять колонию стрелами с наркотиками
Происшествия, 28.04.2022
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1
Происшествия, 28.04.2022
Подземный толчок зафиксировали в малонаселённой местности
В Иркутской области возбудили уголовные дела после ДТП с детдомовцами
В Иркутской области возбудили уголовные дела после ДТП с детдомовцами
Происшествия, 28.04.2022
Следователи изучают техническую и медицинскую документацию
В Иркутской области оштрафовали осуждённого, увлёкшегося воровской тематикой
В Иркутской области оштрафовали осуждённого, увлёкшегося воровской тематикой
Происшествия, 28.04.2022
Молодой человек размещал неподобающие посты в соцсетях, сидя в колонии
На границе Бурятии изъяли большую партию бытовой химии на 9 млн
На границе Бурятии изъяли большую партию бытовой химии на 9 млн
Происшествия, 28.04.2022
Таможенники обнаружили более тонны незадекларированного товара
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыбы
В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыбы
Происшествия, 28.04.2022
Рыба массово погибла на искусственном водоёме

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^