На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
В полицию Улан-Удэ поступила информация о грабеже. Потерпевший сообщил, что его избили, а также отняли сотовый телефон и гитару.
- Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем нарядам вневедомственной охраны. Росгвардейцы на маршруте патрулирования на улице Ленина, обратили внимание на двух близнецов, которые по приметам подходили под ориентировку. У одного из них за спиной была чёрная гитара. Увидев патрульный автомобиль, подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. При досмотре в кармане у одного из братьев был обнаружен похищенный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.
Задержанных братьев, которым по 15 лет, доставили в отдел полиции.
В полиции один из подростков сознался, что на «Арбате» познакомился с местным уличным музыкантом, который играл на гитаре. Однако между ними вспыхнул конфликт, и тогда подросток силой отобрал гитару и телефон.
Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведётся следствие.
В Улан-Удэ избили уличного музыканта и отняли его гитару
Происшествия, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
О женщине ничего не было известно более месяца
Мужчина признал свою вину
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы
Подземный толчок зафиксировали в малонаселённой местности
Следователи изучают техническую и медицинскую документацию
Пожар произошёл в Гусиноозёрске
Молодой человек размещал неподобающие посты в соцсетях, сидя в колонии
Инцидент произошёл на федеральной трассе
Браконьер сетями поймал почти 500 омулей
Таможенники обнаружили более тонны незадекларированного товара
Пожары оперативно потушили
Рыба массово погибла на искусственном водоёме