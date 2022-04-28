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В Улан-Удэ избили уличного музыканта и отняли его гитару

В Улан-Удэ избили уличного музыканта и отняли его гитару
Происшествия,  Фото:Росгвардия по Бурятии
На уличного музыканта, игравшего на гитаре, напали на «Арбате»

В полицию Улан-Удэ поступила информация о грабеже. Потерпевший сообщил, что его избили, а также отняли сотовый телефон и гитару.

- Ориентировка с приметами подозреваемого была передана всем нарядам вневедомственной охраны. Росгвардейцы на маршруте патрулирования на улице Ленина, обратили внимание на двух близнецов, которые по приметам подходили под ориентировку. У одного из них за спиной была чёрная гитара. Увидев патрульный автомобиль, подозреваемые попытались скрыться, но были задержаны. При досмотре в кармане у одного из братьев был обнаружен похищенный телефон, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

Задержанных братьев, которым по 15 лет, доставили в отдел полиции.

В полиции один из подростков сознался, что на «Арбате» познакомился с местным уличным музыкантом, который играл на гитаре. Однако между ними вспыхнул конфликт, и тогда подросток силой отобрал гитару и телефон.

Возбуждено уголовное дело о грабеже, ведётся следствие.

грабеж

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