В Бурятии мотоциклисты столкнулись на пустой дороге







- По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» совершил столкновение с мотоциклом «ИЖ Юпитер 5» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП травмы получил 30-летний пассажир «Юпитера», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Стоит отметить, что оба водителя прав управления мототранспортом не имеют.



С места аварии скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, все участники ДТП были без мотошлемов.



По факту ДТП полицейские проводят проверку.



Сегодня утром на федеральной трассе в Прибайкальском районе Бурятии вблизи села Югово лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста. Произошло это на пустой дороге, когда, казалось бы, ничего не предвещало…