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В Бурятии мотоциклисты столкнулись на пустой дороге

В Бурятии мотоциклисты столкнулись на пустой дороге
Происшествия, 
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера

Сегодня утром на федеральной трассе в Прибайкальском районе Бурятии вблизи села Югово лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста. Произошло это на пустой дороге, когда, казалось бы, ничего не предвещало…

 
- По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» совершил столкновение с мотоциклом «ИЖ Юпитер 5» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП травмы получил 30-летний пассажир «Юпитера», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Стоит отметить, что оба водителя прав управления мототранспортом не имеют.

С места аварии скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, все участники ДТП были без мотошлемов.

По факту ДТП полицейские проводят проверку. 
ДТП мотоциклисты

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