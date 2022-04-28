В Бурятии мотоциклисты столкнулись на пустой дороге

Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
Сегодня утром на федеральной трассе в Прибайкальском районе Бурятии вблизи села Югово лоб в лоб столкнулись два мотоциклиста. Произошло это на пустой дороге, когда, казалось бы, ничего не предвещало…
- По предварительным данным, 27-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5» совершил столкновение с мотоциклом «ИЖ Юпитер 5» под управлением водителя 1988 года рождения. В результате ДТП травмы получил 30-летний пассажир «Юпитера», - сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Стоит отметить, что оба водителя прав управления мототранспортом не имеют.
С места аварии скрылись, однако позже были установлены и задержаны сотрудниками полиции. Кроме того, все участники ДТП были без мотошлемов.
По факту ДТП полицейские проводят проверку.
Момент нелепой аварии запечатлела видеокамера
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