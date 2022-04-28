В Иркутске из-за пожара эвакуировали почти 150 постояльцев гостиницы













Прошлой ночью загорелось подсобное помещение супермаркета «Слата», которое является пристроем гостиницы «Ангара» на улице Сухэ-Батора в городе Иркутске. К месту пожара были направлены восемь пожарных расчётов, в том числе автолестница.На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля пристроя гостиницы, в которой на втором этаже уже наблюдалось сильное задымление. В здании гостиницы работала автоматическая пожарная сигнализация, персоналом проводилась эвакуация постояльцев. До прибытия пожарных расчётов были эвакуированы 100 человек, ещё 47 человек, в том числе троих детей, эвакуировали пожарные.- Сложность заключалась в особенностях конструкции здания: через внутренние коммуникации дым затянуло внутрь гостиницы. В первую очередь основные силы были брошены на эвакуацию людей. Огонь быстро распространился по горючему утеплителю под металлической кровлей, поэтому нужно было оперативно вскрыть металлопрофиль по всей площади и не допустить распространения огня на всё здание, - сообщил заместитель начальника службы пожаротушения города Иркутска майор внутренней службы Иван Муратов.В 4:02 открытое горение было ликвидировано. В 7:44 ликвидированы последствия пожара. В результате огнём повреждена кровля подсобного помещения супермаркета на площади 140 квадратных метров, а также обшивка и оконные проёмы, сообщает пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.Дознавателями МЧС России было установлено, что возгорание началось снаружи здания от мусора, который находился рядом с пристроем. Затем огонь перешёл на кровлю. По предварительной информации, причиной послужило занесение открытого источника зажигания неустановленными лицами. По факту пожара проводится доследственная проверка.