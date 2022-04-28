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Житель Бурятии, стрелявший в жену, пытался обжаловать приговор

Житель Бурятии, стрелявший в жену, пытался обжаловать приговор
Происшествия,  Фото:СУ СКР по Бурятии
Разъярённый мужчина сделал супругу инвалидом

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор в отношении жителя Иволгинского района, который выстрелил в голову жене.

Как сообщал «Байкал-Daily», обвинительный приговор мужчине районный суд вынес в конце 2021 года, дело рассматривалось с участием коллеги присяжных.

Мужчина незаконно хранил у себя дома однозарядный охотничий карабин. В течение дня 10 ноября 2020 года он распивал спиртное, а после ссоры с женой решил убить её. Мужчина схватился за карабин, зарядил его и выстрелил супруге прямо в голову.

После он бросил оружие во дворе и убежал из дома. Раненую женщину через несколько минут нашёл её несовершеннолетний сын. Он вызвал скорую помощь.

Потерпевшая получила открытую проникающую черепно-мозговую травму. Женщина осталась жива, поскольку ей своевременно оказали медицинскую помощь. Однако из-за повреждения головного мозга у неё нарушены многие функции организма, она стала инвалидом.

Суд квалифицировал действия мужчины по двум статьям Уголовного кодекса – незаконное хранение оружия и покушение на убийство.

Осуждённый получил восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Он пытался обжаловать приговор, но Верховный суд Бурятии оставил наказание без изменения.

- Разрешая вопрос о сроке и размере наказания суд принял во внимание, что вердиктом присяжных заседателей мужчина признан заслуживающим снисхождения по ч.1 ст.222 УК РФ. Суд постановил назначить ему окончательное наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщили в пресс-службе Верховного суда Бурятии. 
покушение на убийство

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