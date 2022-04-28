Ангарчанин пытался обстрелять колонию стрелами с наркотиками





20-летний ангарчанин, пытавшийся передать в колонию запрещённые вещества с помощью арбалета, обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков.- Местный житель намеревался передать наркотики каннабисной группы в одну из колоний Ангарска. Для этого молодой человек прикрепил к стрелам от арбалета свёртки с марихуаной и гашишем. В дальнейшем из данного метательного оружия он планировал совершить несколько выстрелов, «заряженных» запрещёнными веществами. Однако довершить начатое злоумышленнику не удалось. Его незаконные действия были пресечены оперативниками отдела наркоконтроля совместно с сотрудниками ИК-14, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.Молодой человек ранее уже был судим за совершение имущественного преступления, а наказание отбывал именно в этой исправительной колонии.За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.