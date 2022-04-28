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Ангарчанин пытался обстрелять колонию стрелами с наркотиками

Ангарчанин пытался обстрелять колонию стрелами с наркотиками
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Молодому человеку грозит до восьми лет лишения свободы

20-летний ангарчанин, пытавшийся передать в колонию запрещённые вещества с помощью арбалета, обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков.

- Местный житель намеревался передать наркотики каннабисной группы в одну из колоний Ангарска. Для этого молодой человек прикрепил к стрелам от арбалета свёртки с марихуаной и гашишем. В дальнейшем из данного метательного оружия он планировал совершить несколько выстрелов, «заряженных» запрещёнными веществами. Однако довершить начатое злоумышленнику не удалось. Его незаконные действия были пресечены оперативниками отдела наркоконтроля совместно с сотрудниками ИК-14, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.


Молодой человек ранее уже был судим за совершение имущественного преступления, а наказание отбывал именно в этой исправительной колонии.

За содеянное ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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