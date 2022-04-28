Подземный толчок зафиксировали в малонаселённой местности
В Северо-Байкальском районе Бурятии в четверг, 28 апреля, произошло землетрясение. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальский филиал Единой геофизической службы РАН.
По данным сейсмологов, землетрясение энергетическим классом 9,6 магнитудой 3,1 произошло в 6:01. Эпицентр находился в малонаселённой местности - в горах Баргузинского хребта, в 55 км от озера Байкал.
Сейсмоактивная Байкальская рифтовая зона, где, по предположению учёных, идёт расхождение Евразийской и Амурской тектонических плит, имеет протяжённость около двух тысяч километров. В её центральной части находится озеро Байкал, на юге - озеро Хубсугул (Монголия), на севере - горный район, по которому проходит Байкало-Амурская магистраль (БАМ). Усиление активности фиксируется с осени 2020 года, когда 22 сентября на юге Байкала произошло Быстринское землетрясение магнитудой 5,5.
«Интерфакс» уточняет, что, по данным сейсмологов, пик сейсмоактивности за весь период наблюдений в Байкальской рифтовой зоне пришёлся на 2021 год.
В Бурятии произошло землетрясение магнитудой 3,1
Происшествия, Фото:
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