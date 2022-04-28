Следователи изучают техническую и медицинскую документацию
В Иркутской области по факту ДТП с легковым автомобилем и микроавтобусом, в котором пострадали семь детей из детского дома, возбудили два уголовных дела.
Как сообщал «Байкал-Daily», ДТП произошло вечером 27 апреля на 5 км автодороги Железногорск - Коршуновский в Нижнеилимском районе. Столкнулись микроавтобус, принадлежащий детскому дому «Солнышко», и легковой автомобиль «Нива Шевроле».
- Микроавтобус «Газель», в котором находились девять человек (семь детей, воспитатель, водитель) столкнулся с легковым автомобилем. В автомобиле «Нива» находились два человека, 43-летняя женщина-пассажир погибла. Несколько пассажиров микроавтобуса, в том числе дети, получили различные травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», - сообщает СУ СКР по Иркутской области.
Пострадавшие госпитализированы. Устанавливаются все обстоятельства аварии.
Следователи изучают необходимую документацию о техническом состоянии транспортного средства, перевозившего детей, а также медицинскую о прохождении осмотра водителем микроавтобуса.
В Иркутской области возбудили уголовные дела после ДТП с детдомовцами
Происшествия, Фото:
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