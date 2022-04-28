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В Бурятии пламя с горящей травы перекинулось на забор

В Бурятии пламя с горящей травы перекинулось на забор
Происшествия,  Фото:Весь Гусиноозерск
Пожар произошёл в Гусиноозёрске

Вчера, 27 апреля произошёл пожар в посёлке Тухум в городе Гусиноозёрск. Сообщение о возгорании пожарные получили в 15:21, сообщили «Байкал-Daily» пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров.
 
На место были направлены пожарные расчёты из пожарно-спасательной части №40. На момент прибытия первого подразделения горел забор.

Пожар был полностью ликвидирован спустя полчаса

- Из-за неосторожного обращения с огнём загорелась трава с переходом возгорания на соседний участок. К административной ответственности по ст.20.4 ч.2 КоАП привлечено виновное лицо, - рассказала старший дознаватель ОНДПР Селенгинского района ГУ МЧС России по Бурятии Маргарита Медведева.


пожар

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