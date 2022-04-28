В Иркутской области оштрафовали осуждённого, увлёкшегося воровской тематикой

Молодой человек размещал неподобающие посты в соцсетях, сидя в колонии



26-летний житель города Тулун, отбывающий наказание в колонии-поселении, признан виновным в совершении двух административных правонарушений по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».



Во время отбывания наказания в колонии-поселении осуждённый использовал смартфон и на личных страницах в социальных сетях распространял изображения с символикой движения «АУЕ» (признано экстремистской организацией и запрещено на территории РФ).



Решением суда молодому человеку назначены штрафы в 1500 рублей по каждому правонарушению. Также за нарушение режима его перевели из колонии-поселения в колонию общего режима.



- Телефон изъяли из пользования, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

