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В пригороде Иркутска водитель «Тойоты» насмерть сбил косулю

В пригороде Иркутска водитель «Тойоты» насмерть сбил косулю
Происшествия,  Фото:ГУ МВД по Иркутской области
Инцидент произошёл на федеральной трассе

Сегодня, 27 апреля на автодороге P-258 «Байкал» в пригороде Иркутска 64-летний водитель «Тойота Короллы» насмерть сбил косулю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

ДТП произошло в районе поворота на рабочий посёлок Маркова. Водитель совершил наезд на животное, внезапно появившееся на проезжей части.

В результате инцидента косуля погибла. Водитель легковушки не пострадал. На месте разбираются инспекторы ГИБДД.

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля в Кабанском районе Бурятии в районе села Большая Речка автомобилист насмерть сбил лося. За рулём автомобиля находился житель Иркутской области.
ДТП косуля дикие животные

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