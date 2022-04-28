Инцидент произошёл на федеральной трассе
Сегодня, 27 апреля на автодороге P-258 «Байкал» в пригороде Иркутска 64-летний водитель «Тойота Короллы» насмерть сбил косулю. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП произошло в районе поворота на рабочий посёлок Маркова. Водитель совершил наезд на животное, внезапно появившееся на проезжей части.
В результате инцидента косуля погибла. Водитель легковушки не пострадал. На месте разбираются инспекторы ГИБДД.
Как сообщал «Байкал-Daily», 20 апреля в Кабанском районе Бурятии в районе села Большая Речка автомобилист насмерть сбил лося. За рулём автомобиля находился житель Иркутской области.
В пригороде Иркутска водитель «Тойоты» насмерть сбил косулю
Происшествия, Фото:
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