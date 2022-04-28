На границе Бурятии изъяли большую партию бытовой химии на 9 млн





Более тонны незадекларированного товара стоимостью 9,105 млн рублей выявили таможенники МАПП Кяхта в Бурятии. Большую партию бытовой химии пытались вывезти в Монголию.- При следовании через пункт пропуска МАПП Кяхта таможенному органу были предъявлены декларация и товаросопроводительные документы на перемещаемый товар. Однако в ходе назначенного таможенного досмотра таможенники выявили 44 наименования товаров (бытовая химия, порошки и чистящие средства, биодобавки, посуда и др.), не указанных в декларации, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.За недекларирование товара по установленной форме предусмотрена административная ответственность. Таможенники возбудили дело по ч.1. ст.16.2 КоАП РФ в отношении юридического лица.Отметим, эта категория экспортного товара не облагается таможенной пошлиной, но попытка его незаконного вывоза обернётся для отравителя конфискацией товара или административным штрафом до двукратного размера от его стоимости.Вся партия изъята и помещена в камеру хранения вещественных доказательств таможенного поста МАПП Кяхта.