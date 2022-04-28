В Бурятии лесные пожары вспыхнули в 400 метрах друг от друга

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пожары оперативно потушили



За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара, оба были в Кабанском районе. Они возникли из-за неосторожного обращения с огнём в 400 метрах друг от друга.



- На тушении работало семь сотрудников лесной охраны и две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га. Лесные пожары оперативно ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.



На утро 28 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.



В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен.

