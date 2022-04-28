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В Бурятии лесные пожары вспыхнули в 400 метрах друг от друга

В Бурятии лесные пожары вспыхнули в 400 метрах друг от друга
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
 Пожары оперативно потушили

За прошедшие сутки в Бурятии обнаружили два лесных пожара, оба были в Кабанском районе. Они возникли из-за неосторожного обращения с огнём в 400 метрах друг от друга.

- На тушении работало семь сотрудников лесной охраны и две единицы лесопожарной техники. Общая площадь, пройденная огнём, составила 0,5 га. Лесные пожары оперативно ликвидированы, - сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

На утро 28 апреля новых возгораний в лесах республики не обнаружено.

В республике действует особый противопожарный режим. Доступ в лес ограничен. 
лесные пожары

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