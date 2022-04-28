В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыбы

Как сообщал «Байкал-Daily», в Кяхтинском районе Бурятии произошла массовая гибель рыбы. Практически весь берег на водоёме был покрыт мёртвой рыбой. Страшное зрелище сняли на видео местные жители.
Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура оперативно организовала проверку, сегодня стало известно о её результатах.
Видео снимали около сёл Кудара-Сомон и Семёновка на искусственном водоёме, который является частью гидротехнического сооружения «Кударинская оросительная система».
- Водоём не является объектом рыбохозяйственного назначения, вблизи него отсутствуют предприятия промышленности и сельхозпроизводители, использующие удобрения и химикаты, - сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.
Специалисты контролирующих органов отобрали образцы биологического материала, а также пробы воды. По предварительным данным, гибель рыбы произошла в период ледостава из-за недостатка кислорода в воде.
Окончательная причина гибели будет установлена по результатам проведённых исследований.
Продолжается проверка исполнения закона о гидротехнических сооружениях управлением Бурятмелиоводхоза. На месте гибели рыбы работали специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, станции по борьбе с болезнями животных.