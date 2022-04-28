В Бурятии назвали предварительную причину массовой гибели рыбы







Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура оперативно организовала проверку, сегодня стало известно о её результатах.



Видео снимали около сёл Кудара-Сомон и Семёновка на искусственном водоёме, который является частью гидротехнического сооружения «Кударинская оросительная система».



- Водоём не является объектом рыбохозяйственного назначения, вблизи него отсутствуют предприятия промышленности и сельхозпроизводители, использующие удобрения и химикаты, - сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.



Специалисты контролирующих органов отобрали образцы биологического материала, а также пробы воды. По предварительным данным, гибель рыбы произошла в период ледостава из-за недостатка кислорода в воде.



Окончательная причина гибели будет установлена по результатам проведённых исследований.



Продолжается проверка исполнения закона о гидротехнических сооружениях управлением Бурятмелиоводхоза. На месте гибели рыбы работали специалисты Ангаро-Байкальского территориального управления Росрыболовства, Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод», Байкальского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии, станции по борьбе с болезнями животных.



