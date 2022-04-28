«Чёрным лесорубам» из Бурятии не стали смягчать приговор

Они уничтожили деревьев на 12,2 млн рублей
Баргузинский районный суд в мае 2021 года вынес приговор по уголовному делу в отношении четверых местных жителей, которые незаконно вырубали лес. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в совершении трёх, девяти и десяти преступлений за незаконную рубку леса.
Жители посёлка Усть-Баргузин и села Адамово с марта по октябрь 2019 года незаконно рубили деревья в Усть-Баргузинском и Баргузинском лесничестве. Лесному фонду преступлениями причинён ущерб в сумме 12,2 млн рублей.
Двум виновным, участвовавшим в 10 незаконных рубках, суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком 5 лет и 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Двум другим виновным назначено 3 года 6 месяцев и 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.
Посчитав наказание слишком суровым, взятые под стражу осуждённые и их защитники оспорили приговор. Верховный суд Бурятии в октябре 2021 года оставил апелляционные жалобы без удовлетворения.
Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, куда сторона защиты обратилась с просьбой о пересмотре судебных актов, также оставил жалобы без удовлетворения, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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