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В Иркутской области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший детей

В Иркутской области в ДТП попал микроавтобус, перевозивший детей
Происшествия,  Фото:прокуратура Иркутской области
В результате автоаварии один человек погиб, двое пострадали

Вчера, 27 апреля, около 20 часов вечера на 5 км автодороги Железногорск-Коршуновский в Нижнеилимском районе Иркутской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, принадлежавшего детскому дому, и автомобиля «Шевроле Нива».

- По предварительным данным в ходе происшествия погиб пассажир «Шевроле Нива». Семеро детей, ехавших в микроавтобусе, и оба водителя транспортных средств госпитализированы в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, - сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.


Для координации действий специальных служб на месте происшествия выезжала и.о. прокурора Нижнеилимского района Анна Бобрик. По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства при организации перевозок несовершеннолетних.

По итогам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
ДТП Иркутская область

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