 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

28 апреля

27 апреля

Популярное

Забайкальца задержали по подозрению в сексуальном насилии

Забайкальца задержали по подозрению в сексуальном насилии
Происшествия,  Фото:pexels.com
Мужчине грозит до десяти лет колонии

В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя посёлка Карымское. Он подозревается в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, соединённые с угрозой убийством.

По данным следствия, в ночь на 25 апреля в посёлке Карымское подозреваемый изнасиловал 49-летнюю женщину и совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.

Преступление совершено в доме мужчины, где он распивал в спиртное вместе с потерпевшей. Подозреваемый набросился на женщину, нанёс ей несколько ударов кулаками по лицу, а затем, пользуясь своим физическим превосходством, совершил преступления против половой свободы. Спустя несколько часов женщина смогла выйти из его дома и сообщила о произошедшем в полицию.

- Следователи задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В доме подозреваемого проведён обыск, при котором следователи изъяли предметы и образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи подготовили документы для избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.

Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.
Забайкальский край

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии из-за детской шалости сгорело 15 центнеров сена
В Бурятии из-за детской шалости сгорело 15 центнеров сена
Происшествия, 27.04.2022
В Бурятии из-за детской шалости произошло три пожара
Жительницу Иркутской области обманули во время детского праздника
Жительницу Иркутской области обманули во время детского праздника
Происшествия, 27.04.2022
Полиции удалось установить данные владельцев банковских карт, на которые были зачислены деньги
В пригороде Улан-Удэ убийца три дня просидел в бане
В пригороде Улан-Удэ убийца три дня просидел в бане
Происшествия, 27.04.2022
Убийца боялся возвращаться в свой дом, где спрятал труп
Трое жителей Забайкалья ограбили ювелирный на 1,5 млн
Происшествия, 27.04.2022
Мужчины грабили ювелирный в присутствии продавца 
В Улан-Удэ полицейские после погони задержали пьяного водителя
В Улан-Удэ полицейские после погони задержали пьяного водителя
Происшествия, 27.04.2022
За последний год мужчина в третий раз задерживается за пьяную езду
Вахтовик из Бурятии ударил полицейского
Вахтовик из Бурятии ударил полицейского
Происшествия, 27.04.2022
Молодому человеку не понравилось, что на него составляют протокол
В Улан-Удэ ищут пожилого извращенца, обнажающего гениталии
В Улан-Удэ ищут пожилого извращенца, обнажающего гениталии
Происшествия, 27.04.2022
Мужчина оголился перед 11-летней девочкой и подзывал к себе
В Иркутской области у фермеров массово воруют коров
В Иркутской области у фермеров массово воруют коров
Происшествия, 27.04.2022
С начала года зарегистрировано девять фактов краж домашнего скота
В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река
В Бурятии открыли дорогу, которую подтопила река
Происшествия, 27.04.2022
Дорожное полотно пока ещё пересыщено влагой
В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек
В Иркутске мужчина пытался заживо сжечь двух человек
Происшествия, 27.04.2022
В преступлении подозревается находящийся в федеральном розыске житель Самарской области
Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты
Улан-удэнцы воруют прокатные электросамокаты
Происшествия, 27.04.2022
Электросамокаты, которые можно взять в аренду, украли с двух улиц
Забайкальца оштрафовали за дискуссию в магазине о спецоперации
Происшествия, 27.04.2022
Мужчина негативно высказался в магазине перед матерью военнослужащего

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^