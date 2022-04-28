Забайкальца задержали по подозрению в сексуальном насилии

Мужчине грозит до десяти лет колонии



В Забайкальском крае возбуждено уголовное дело в отношении 51-летнего жителя посёлка Карымское. Он подозревается в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера, соединённые с угрозой убийством.



По данным следствия, в ночь на 25 апреля в посёлке Карымское подозреваемый изнасиловал 49-летнюю женщину и совершил в её отношении насильственные действия сексуального характера.



Преступление совершено в доме мужчины, где он распивал в спиртное вместе с потерпевшей. Подозреваемый набросился на женщину, нанёс ей несколько ударов кулаками по лицу, а затем, пользуясь своим физическим превосходством, совершил преступления против половой свободы. Спустя несколько часов женщина смогла выйти из его дома и сообщила о произошедшем в полицию.



- Следователи задержали мужчину на 48 часов по подозрению в совершении преступления. В доме подозреваемого проведён обыск, при котором следователи изъяли предметы и образцы, по которым назначены судебные экспертизы. Подозреваемому будет предъявлено обвинение, следователи подготовили документы для избрания в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщает пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.



Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы.

